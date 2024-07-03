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Правительство Южной Кореи повысило прогноз роста ВВП на 2024 год до 2,6% с 2,2%

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Правительство Южной Кореи повысило прогноз роста ВВП на 2024 год до 2,6% с ожидавшихся ранее 2,2%.

Уверенному подъему экономики будет способствовать повышение экспорта, особенно полупроводниковых компонентов, спрос на которые растет в связи с быстрым развитием технологий искусственного интеллекта, говорится в сообщении министерства финансов страны.

В 2025 году, согласно прогнозу Минфина, ВВП Южной Кореи увеличится на 2,2%.

В прошлом году году темпы экономического роста страны были минимальными за 3 года - 1,4%.

Прогноз Минфина для темпов подъема ВВП на текущий год превышает на 0,1 процентного пункта прогноз Банка Кореи, который был улучшен в мае благодаря более сильной, чем ожидалось, динамике ВВП в первом квартале.

В январе-марте южнокорейский ВВП увеличился на 1,3% относительно предыдущих трех месяцев - существенно сильнее прогнозов рынка (+0,6%), благодаря скачку экспорта чипов.

Минфин ожидает, что профицит счета текущих операций в этом году увеличится до $63 млрд с $35,5 млрд годом ранее. Ранее ожидался профицит в размере $50 млрд.

Прогноз инфляции в стране на текущий год оставлен ведомством на уровне 2,6%, что совпадает с ожиданиями южнокорейского ЦБ.

Южная Корея
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