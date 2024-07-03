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ЕС лишил инвесторов из РФ и Белоруссии защиты по договору к энергетической хартии

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз объявил, что лишил защиты, предусмотренной Договором к Энергетической Хартии (ДЭХ), инвестиции и инвесторов из России и Белоруссии, "чтобы ужесточить применение санкций ЕС против этих стран". Об этом сообщается в статье, опубликованной в среду на сайте генерального директората Еврокомиссии по торговле.

Отмечается, что ЕК "предложила отказать в защите ДЭХ российским и белорусским инвестициям 27 марта 2024 года, а Совет (ЕС) официально принял решение 25 июня 2024 года".

"Ни Россия, ни Белоруссия не являются участниками ДЭХ. Однако инвесторы из этих стран теоретически могут пытаться использовать корпорации, созданные на территории стран-участниц ДЭХ, чтобы заявить, что ЕС или его государство-член нарушили обязательства по защите инвестиций в соответствии с ДЭХ, и, следовательно, добиваться урегулирования спора между инвестором и государством", - говорится в публикации.

"Отказ в этой защите российским и белорусским инвесторам гарантирует, что такие претензии не могут быть обоснованными", - пояснили в Брюсселе.

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