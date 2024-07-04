Китай выступает за дальнейшее согласование с Россией вопросов развития двух стран

Китай готов способствовать политическому урегулированию украинского кризиса

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул важность продолжения согласования стратегии развития двух стран и междугородного сотрудничества, прилагая усилия к защите законных прав и интересов двух стран сообщил МИД КНР.

"Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и Россия должны продолжать укреплять стыковку стратегий развития и международного стратегического сотрудничества", - говорится в сообщении о встрече глав двух государств в рамках саммита ШОС в Астане.

Китайский руководитель также сказал, что Китай и Россия "должны продолжать укреплять всестороннее стратегическое сотрудничество, противостоять внешнему вмешательству и совместно поддерживать мир и стабильность в регионе".

МИД КНР отметил, что стороны обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. При этом "Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай (...) настаивает на установлении мира и содействии переговорам и готов продолжать прилагать активные усилия для продвижения политического решения украинского кризиса и других острых проблем в регионе".

В сообщении говорится, что со своей стороны Путин заверил, что "Россия поддерживает Китай в отстаивании коренных интересов и законных прав", а также "выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Китая и вмешательства в проблему Южно-Китайского моря".