Религиозным организациям в Белоруссии запретят заниматься политической деятельностью

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Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Религиозным организациям Белоруссии на законодательном уровне запретят заниматься политической деятельностью, в течение года все религиозные организации должны пройти перерегистрацию.

Это предусмотрено новой редакцией закона "О свободе совести и религиозных организациях", вступающей в силу с 6 июля.

Религиозным организациям запретят участвовать в деятельности политических партий и оказывать им финансовую и иную поддержку.

"В местах богослужений не допускаются использование любой символики, кроме религиозной, проведение собраний, митингов, пикетирования, предвыборной агитации и иных мероприятий политического характера, пропаганда войны, социальной, национальной, религиозной и расовой вражды, иной экстремистской деятельности, а также выступления, призывы, оскорбляющие представителей государственных органов, должностных лиц и отдельных граждан, представителей других религий и их последователей", - говорится в законе.

Закон также корректирует порядок создания и госрегистрации религиозных организаций. Обязательным условием создания республиканского религиозного объединения теперь является наличие в его составе религиозных общин, действующих во всех областях республики и столице.

Религиозные организации в течение года с момента вступления изменений в силу должны пройти перерегистрацию.