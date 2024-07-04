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Amazon за $1,3 млрд построит три ЦОД для австралийских военных и разведки

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Австралийское правительство заключило с американской Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) контракт на строительство трех центров обработки данных (ЦОД) для военных и разведки, пишет Financial Times.

Сделка рассчитана на 10 лет и оценена не менее чем в 2 млрд австралийских долларов ($1,3 млрд).

"Она позволит значительно повысить устойчивость, потенциал, смертоносность и мощь наших вооруженных сил, сделает их гораздо более современными", - заявил министр обороны Австралии Ричард Марлес.

Amazon Австралия Ричард Марлес Минобороны
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