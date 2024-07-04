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Саммит ШОС в Астане завершился подписанием документов

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) завершилось в Астане подписанием документов.

"Выражаю вам большую признательность за активное и конструктивное участие в сегодняшнем заседании. На этом заседание совета глав государств членов ШОС объявляю закрытым", - сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По итогам заседания участники саммита подписали ряд документов. В их числе Астанинская декларация, заявление глав государств ШОС о принципах добрососедства, доверия и партнерства; заявление об обеспечении безопасности питьевой воды и санитарии; заявление об эффективном управлении отходами; соглашение между правительствами стран ШОС о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и другие.

В общей сложности главы государств-членов ШОС подписали 25 документов. В частности, президенты утвердили инициативу "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие", проект стратегии развития ШОС до 2035 года, Антинаркотическую стратегию на 2024-2029 годы, программу сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 годы и план мероприятий по реализации стратегии экономического развития ШОС до 2030 года.

Кроме того, в рамках Астанинского саммита была утверждена стратегия развития энергетического сотрудничества до 2030 года, ранее согласованная главами энергетических ведомств на совещании ШОС в столице Казахстана в июне.

Решением совета глав государств-членов ШОС китайский город Циндао был объявлен туристической и культурной столицей организации на 2024-2025 годы.

Во второй половине дня в Астане состоится встреча в формате "ШОС плюс". На ней будут рассмотрены вопросы сотрудничества ШОС с приглашенными странами по международной и региональной тематике.

Казахстан ШОС
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