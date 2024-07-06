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В Киргизии нашли оружие у группировки, подозреваемой в намерении захватить власть

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Целый арсенал оружия найден у подозреваемых в попытке захвата власти в Киргизии, сообщает в субботу пресс-служба Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) страны.

"Во время обыска по месту проживания членов деструктивной группировки, планировавшей насильственный захват власти, были обнаружены оружие и военный билет, принадлежащий депутату парламента Киргизии Марлену Маматалиеву", - сказали в пресс-службе.

В ходе обысков обнаружены 50 единиц огнестрельного оружия, 20 пистолетов, 255 тыс. боеприпасов, 200 комплектов милицейской формы, 150 милицейских и 100 военных головных уборов, 38 бронежилетов, два дрона, рации, самодельные взрывчатые вещества, экстремистскую литературу.

Депутат Маматалиев рассказал журналистам, что его документы украли из сейфа во время событий в октябре 2020 года.

Накануне ГКНБ сообщил о задержании пяти граждан Киргизии и пресечении деятельности преступной группы, в планы которой входили дестабилизация ситуации и захват власти в стране.

Киргизия
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