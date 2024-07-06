В Киргизии рассказали подробности предотвращенного плана захвата власти в стране

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Насильственный захват власти в Киргизии, предотвращенный в результате задержания пяти членов деструктивной группировки, планировался на День независимости страны 31 августа, сообщает в субботу пресс-служба Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ).

По ее данным, ГКНБ пресечена противоправная деятельность группы лиц, которые под влиянием деструктивно настроенных политических сил, на протяжении нескольких месяцев вынашивали планы по осуществлению насильственного захвата власти путем дестабилизации общественно-политической ситуации в стране и организации массовых беспорядков на территории Бишкека.

"Указанные лица, 31 августа вблизи Бишкека планировали организовать проведение спортивных игр, с целью концентрации большого количества молодежи со всех регионов страны, в том числе заранее подготовленных, деструктивно настроенных сил. На указанное спортивное мероприятие планировалось пригласить отдельных лидеров оппозиции в качестве провокаторов для призыва толпы к пешему выдвижению в Бишкек. Затем заранее подготовленные лица из числа деструктивно настроенных спортсменов и преступных элементов, воспользовавшись ситуацией, повели бы собравшихся людей в Бишкек, организовав по пути следования массовые беспорядки, сопровождающиеся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и оказанием сопротивления представителям власти, с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в стране и насильственного захвата власти", - рассказали в пресс-службе о планах заговорщиков.

Заранее подготовленная группа лиц намеревалась захватить спортивно-стрелковый полигон с целью завладения огнестрельным оружием.

Накануне ГКНБ сообщил о задержании пяти граждан Киргизии и пресечении деятельности преступной группы, в планы которой входили дестабилизация ситуации и захват власти в Киргизии.

Задержанные, имена которых не называются, а приводятся лишь инициалы, до 21 августа водворены в ИВС СИЗО ГКНБ страны.

Во время обыска по месту проживания членов деструктивной группировки, планировавшей насильственный захват власти, были обнаружены оружие и военный билет, принадлежащий депутату парламента Киргизии Марлену Маматалиеву.