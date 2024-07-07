Вулкан Этна на Сицилии выбросил столб пепла и дыма на высоту в пять километров

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Активность вулкана Этна на итальянском острове Сицилия увеличилась в воскресенье - происходит выброс лавы, столб пепла и дыма поднялся на высоту пяти километров, сообщает агентство EFE со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии Италии.

По его данным, активность Этны сопровождается постоянными землетрясениями, они зафиксированы на высоте 2,8 тыс. м, поэтому угрозы расположенным близ вулкана городам это явление не представляет.

Прежде выброс лавы и пепла на Этне произошел в четверг, из-за большого количества пепла в пятницу пришлось на несколько часов закрывать аэропорт в городе Катания. Сейчас аэропорт работает в нормальном режиме.

Этна - самый высокий действующий вулкан в Европе. Он находится на востоке Сицилии.