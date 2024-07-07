Экзит-полы показали лидерство "Национального объединения" на выборах во Франции

При этом результаты, по предварительным данным, не обеспечивают ему абсолютного большинства

Фото: AP/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - По данным экзит-полов, на которые ссылается бельгийский телеканал RTBF, "Национальное объединение" получает во втором туре парламентских выборов во Франции 210-228 депутатских мест, что не обеспечивает абсолютного большинства в Национальном собрании.

Нижняя палата парламента - Национальное собрание - состоит из 577 депутатов. Для абсолютного большинства необходимо 289 мест.

Бельгийские СМИ сообщают предварительные результаты раньше французской прессы, так как не должны соблюдать законы Франции.

По прогнозу французского института общественного мнения IFOP, явка к моменту закрытия всех участков в 20:00 местного времени (21:00 по Москве) достигнет 67,5% избирателей, что выше показателя предыдущих парламентских выборов в 2022 году.

В 20:00 закрываются избирательные участки в крупных городах, и тогда предварительные результаты будут объявлены во Франции.