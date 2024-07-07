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Экзит-полы показали лидерство "Национального объединения" на выборах во Франции

При этом результаты, по предварительным данным, не обеспечивают ему абсолютного большинства

Экзит-полы показали лидерство "Национального объединения" на выборах во Франции
Фото: AP/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - По данным экзит-полов, на которые ссылается бельгийский телеканал RTBF, "Национальное объединение" получает во втором туре парламентских выборов во Франции 210-228 депутатских мест, что не обеспечивает абсолютного большинства в Национальном собрании.

Нижняя палата парламента - Национальное собрание - состоит из 577 депутатов. Для абсолютного большинства необходимо 289 мест.

В миреЯвка во втором туре парламентских выборов во Франции приблизилась к 60%Читать подробнее

Бельгийские СМИ сообщают предварительные результаты раньше французской прессы, так как не должны соблюдать законы Франции.

По прогнозу французского института общественного мнения IFOP, явка к моменту закрытия всех участков в 20:00 местного времени (21:00 по Москве) достигнет 67,5% избирателей, что выше показателя предыдущих парламентских выборов в 2022 году.

В 20:00 закрываются избирательные участки в крупных городах, и тогда предварительные результаты будут объявлены во Франции.

Франция
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