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Фонды облигаций в I полугодии привлекли $400 млрд и могут обновить рекорд в этом году

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Чистый приток в фонды облигаций в первом полугодии составил около $400 млрд, пишет MarketWatch со ссылкой на данные EPFR.

Это равняется примерно 51% рекордного показателя за весь 2021 год.

"Крупнейший приток приходится на активно управляемые фонды", - отмечает директор исследований EPFR Кэмерон Брандт.

Поддержку рынку облигаций оказывает снижение процентных ставок, начало которому в июне положил Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Также инвесторы надеются на скорое снижение ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США, экономика которых демонстрирует признаки ослабления.

Американский центробанк снизит их в сентябре с вероятностью 73,6%, полагают трейдеры по данным CME FedWatch.

Доходность десятилетних облигаций Минфина США со времен пандемии коронавируса упала до порядка 4,29% с 5%.

EPFR ЕЦБ ФРС ЕС США
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