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Белоруссия продлила на год высокие ввозные пошлины для недружественных товаров

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который продлил действие временных ставок ввозных таможенных пошлин для товаров из недружественных стран до 30 июня 2025 года, сообщила президентская пресс-служба.

Одновременно Лукашенко расширил перечень товаров, на которые устанавливаются повышенные ставки ввозных таможенных пошлин. Повышенные пошлины с 10 августа введут для строительных деталей из пластмасс, клееной фанеры, панелей фанерованных и слоистой древесины.

"Указ принят в целях защиты экономических интересов страны и применения ответных мер к отдельным иностранным государствам, совершающим недружественные действия в отношении Беларуси", - сообщила пресс-служба.

В начале 2024 года президент ввел повышенные ставки ввозных таможенных пошлин (35% от таможенной стоимости) на ряд товаров, происходящих из недружественных стран - шампуни, средства для волос и средства для чистки зубов. В список стран, в отношении которых действуют повышенные ставки, входят США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Великобритания.

Белоруссия Александр Лукашенко
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