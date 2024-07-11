Что случилось этой ночью: 11 июля, четверг

Англия вышла в финал Евро, прошел саммит стран НАТО, в центре Петербурга на время запретят электросамокаты

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сборная Англии выиграла у Нидерландов и вышла в финал Евро. В финале она сыграет с Испанией.

- Участники саммита НАТО заявили, что пригласят Украину в альянс, когда настанет подходящее время. На саммите выразили мнение, что это необратимый процесс.

- Минобороны РФ сообщает о пяти сбитых дронах над Подмосковьем, Брянской, Тамбовской и Тульской областями. О пострадавших или разрушениях не сообщается.

- Столтенберг не считает удары по военным целям в РФ натовским оружием незаконными действиями. Он заявил об этом на саммите стран НАТО.

- В центре Петербурга на время Парламентского форума БРИКС запретят электросамокаты. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.