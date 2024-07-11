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Военные РФ и Монголии согласовали ход проведения учений "Селенга-2024"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Основные мероприятия совместного учения "Селенга-2024" согласовали представители Восточного военного округа (ВВО) и Вооруженных сил Монголии на итоговой конференции в Бурятии, сообщает пресс-служба ВВО.

"В ходе планирующей конференции в Улан-Удэ стороны определили даты проведения учения, пришли к соглашению по вопросам пересечения государственной границы контингентом российских войск, перевозки и размещения подразделений ВВО, всестороннего материально-технического обеспечения, а также проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий", - говорится в сообщении.

Даты проведения российско-монгольских учений пока не уточняются. Российскую военную делегацию возглавил начальник отдела боевой подготовки общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в республике Бурятия, полковник Михаил Никитин.

В рамках учений планируются торжественные мероприятия по случаю 85-летней годовщины Победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол. В том числе запланировано выступление творческих коллективов республики Бурятия в Монголии на сцене государственного музыкально-драматического театра в городе Чойбалсан, а также на полигоне в полевом лагере для участников учения.

Совместное учение "Селенга" проводится на ежегодной основе, в ходе которого военнослужащие двух стран отрабатывают применение различных тактических приемов современного боя, а также ликвидацию условных незаконных вооруженных формирований.

Бурятия Улан-Удэ Монголия
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