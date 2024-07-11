США, Канада и Финляндия решили сотрудничать в производстве ледоколов

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - США, Канада и Финляндия заключили соглашение о сотрудничестве в производстве ледоколов, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома в четверг.

"Сегодня лидеры США, Канады и Финляндии объявили о намерении создать сотрудничество по вопросу ледоколов или соглашение ICE, которое является трехсторонним соглашением о сотрудничестве в производстве ледоколов и в других вопросах", - говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что соглашение включает в себя три компонента: более активный обмен информацией между тремя странами, сотрудничество в сфере подготовки специалистов и инициативы по продаже ледоколов союзникам и партнерам.

К концу года США, Канада и Финляндия разработают меморандум о взаимопонимании, в котором будет обозначено, как это соглашение будет воплощено в жизнь в каждой стране. Также будет утвержден механизм добавления новых союзников в этот проект.