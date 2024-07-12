Парламент Непала вынес вотум недоверия премьер-министру

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Нижняя палата парламента Непала вынесла вотум недоверия премьер-министру страны Пушпе Камалу Дахалу, сообщает AP.

Как сообщил спикер палаты Дев Радж Гхимир, за доверие премьер-министру проголосовали 63 депутата, 194 - против. Чтобы остаться у власти, Дахалу нужно было заручиться поддержкой большинства.

Таким образом, Дахал уйдет в отставку после 19 месяцев на посту премьера.

Дахал не получил достаточной поддержки после того, как Коммунистическая партия, его главный союзник в законодательном органе, договорилась с Непальским конгрессом о формировании альянса. В этом альянсе уже объявили, что правительство возглавит лидер Коммунистической партии Кхадга Прасад Оли.

Дахал останется главой временного правительства до формирования нового.

За 19 месяцев работы Дахала на посту премьера голосование по вопросу доверия прошло уже пять раз.

Дахал, также известный под псевдонимом Прачанда ("яростный"), руководил маоистским восстанием с 1996 по 2006 год.