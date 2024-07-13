Командующий силами спецопераций Белоруссии заявил, что на украинской границе спокойно

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - На белорусско-украинской границе все спокойно, не наблюдается никаких провокаций, заявил командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Белоруссии генерал-майор Вадим Денисенко по итогам совещания с президентом республики Александром Лукашенко.

"На сегодняшний день нет никаких провокационных действий", - сказал Денисенко.

По его словам, белорусские пограничники наблюдают, как на стороне Украины группировки отходят от линии соприкосновения.

"Мы будем действовать в соответствии с решением, которое будет принято Генеральным штабом", - заверил он.

Денисенко заявил, что "все спокойно выполняется в штатном режиме", в то же время силы специальных операций находятся на заранее подготовленных рубежах.

"И мы готовы к выполнению задач", - добавил Денисенко.