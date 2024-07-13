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Белорусские пограничники продолжат нести службу на южных рубежах в усиленном режиме

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Белорусские пограничники продолжат нести службу на границе с Украиной в усиленном режиме, сообщил журналистам председатель Государственного пограничного комитета Константин Молостов по итогам совещания у президента Александра Лукашенко по вопросам обеспечения военной безопасности страны на южном операционном направлении.

"Основная задача пограничников - спокойствие и прикрытие государственной границы, спокойствие наших граждан. По решению президента Беларуси Александра Лукашенко, исходя из выводов и оценки обстановки, пограничники продолжают выполнять задачи в усиленном режиме пограничной службы", - сказал Молостов, которого цитирует госагентство БелТА.

С точки зрения охраны госграницы Белоруссии обстановка на южных рубежах остается сложной, ведь на сопредельной стороне - на Украине - ведутся боевые действия, отметил руководитель ГПК.

По его словам, увеличивается плотность минно-взрывных заграждений с украинской стороны вблизи границы. В первую очередь перекрываются основные направления движения к пунктам пропуска, основные дороги, сохраняется плотность разведки территории Белоруссии, в том числе с помощью беспилотных летальных аппаратов.

Вместе с тем, по данным главы ГПК, в последние дни провокаций со стороны ВСУ вблизи госграницы не наблюдается.

Белоруссия Молостов Украина Александр Лукашенко
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