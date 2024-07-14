Байдена проинформировали о покушении на Трампа

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президента США Джо Байдена проинформировали об инциденте, произошедшем во время митинга его соперника по президентской гонке Дональда Трампа, сообщает CNN.

По его информации, в Белом доме объяснили, что Байден получил "первоначальный брифинг" по этому происшествию.

Ранее на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания раздались выстрелы.

Телохранители увели Трампа со сцены. На его лице были видны следы крови. Позже Трамп опубликовал заявление, в котором сообщил, что он в порядке и проходит обследование в медучреждении.