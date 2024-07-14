Трамп примет участие в съезде Республиканской партии

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп, который является претендентом на выдвижение кандидатом на пост президента от Республиканской партии на ноябрьских выборах, выступит на партийном съезде на будущей неделе, заявил предвыборный штаб экс-главы Белого дома.

"Дональд Трамп по-прежнему планирует присутствовать на съезде Республиканской партии в Милуоки на следующей неделе, где он должен быть официально выдвинут кандидатом на пост президента", - сообщил штаб.

В сообщении говорится, что "Трамп с нетерпением ждет возможности присоединиться ко всем вам в Милуоки, когда мы будем проводить наш съезд, чтобы выдвинуть его кандидатом на пост 47-го президента Соединенных Штатов".

"Как кандидат от нашей партии, президент Трамп продолжит делиться своим видением того, как снова сделать Америку великой", - отметили в штабе.

Как сообщалось, Трамп получил ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании, позднее он заявил, что чувствует себя нормально.

В сообщении штаба говорится, что "у президента Трампа все хорошо, и он благодарен правоохранительным органам и службам экстренного реагирования за их быстрые действия".