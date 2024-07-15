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Эстония предложила России совместно измерить фарватер пограничной реки Нарва

Эстония предложила России совместно измерить фарватер пограничной реки Нарва
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Эстонии вызвало в понедельник представителя посольства РФ для передачи дипломатической ноты с предложением провести совместные измерения фарватера пограничной реки Нарва.

"Дипломатическими нотами Эстония требовала от России объяснений по поводу демонтажа 25 буев в ночь на 23 мая. В своем ответе Россия заявила, что Эстония разместила рассматриваемые буи в российских водах, но Эстония с этим утверждением не согласна. Россия не предоставила никаких материалов о том, что буи якобы находились на территории России", - говорится в сообщении МИД Эстонии.

Ведомство отмечает, что "страны, по-видимому, имеют разное понимание относительно прохождения фарватера, который также является основой контрольной линии между Эстонией и Россией".

Поскольку условия в проточных водоемах могут меняться в течение десятилетий из-за природных подвижек, Эстония предложила провести совместные измерения дна реки Нарва. В последний раз такие измерения проводились почти 20 лет назад.

"Эстония, конечно, не согласна с таким способом разрешения разногласий, когда вместо мирного диалога под покровом ночи убирают буи. В дипломатических посланиях Эстония призвала Россию разрешить возможные разногласия по поводу точного местоположения буев сбалансированным образом", - отмечается в пресс-релизе.

Общий обмер фарватера предоставил бы возможность разрешить разногласия, считают в МИД Эстонии.

Нарва Эстония
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