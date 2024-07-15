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Евросоюз ввел санкции против израильских поселенцев-экстремистов

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Совет ЕС ввел санкции против израильских поселенцев-экстремистов на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме, а также в отношении агрессивных активистов, которые в том числе блокируют поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

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Под санкции ЕС в области прав человека попали пять граждан и три организации, говорится в коммюнике Совета. В ЕС считают, что эти люди и организации "несут ответственность за серьезные и систематические нарушения прав человека палестинцев на Западном берегу реки Иордан", включая права на физическую и психическую неприкосновенность, собственность, частную и семейную жизнь, свободу религии или убеждений и право на образование.

В дополнительный список включены лица и организации, которых ЕС обвиняет в преследованиях и актах насилия против палестинцев.

В сообщении Совета ЕС, в частности, называется израильская группа агрессивных активистов Tzav 9, основанная в январе 2024 года, которая регулярно блокирует грузовики с гуманитарной помощью, доставляющие пищу, воду и топливо в Газу. "Действия Tzav 9 включают жестокие протесты, нападения на фургоны с едой и уничтожение продуктов питания", - сказано в коммюнике.

В нем отмечается, что лицам, подпадающие под этот режим, замораживаются активы, а предоставление им средств или экономических ресурсов прямо или косвенно запрещается. Кроме того, на попавших под санкции физических лиц распространяется запрет на въезд в ЕС.

Совет учредил 7 декабря 2020 года глобальный режим санкций в области прав человека, который применяется к таким деяниям, как геноцид, преступления против человечности и другие серьезные нарушения или злоупотребления правами человека, например, пытки, рабство, внесудебные казни, произвольные аресты или задержания.

Евросоюз Иерусалим Tzav 9 Совет ЕС Израиль Западный берег Иордана
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