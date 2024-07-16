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Российско-китайское патрулирование в Южно-Китайском море завершено

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Южно-Китайском море завершилось совместное российско-китайское морское патрулирование, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"На завершающем этапе патрулирования корвет "Совершенный" Тихоокеанского флота и отряд ВМС НОАК в составе эсминца "Иньчуань", фрегата "Хэншуй" и универсального транспорта снабжения "Вэйшаньху" провели тренировку по конвоированию судна в проливной зоне", - сказано в сообщении.

На этом этапе "была организована комплексная оборона одного из кораблей - участников патрулирования при проходе узкости".

"Также российско-китайский отряд кораблей произвел тренировку по пополнению запасов на ходу от универсального транспорта снабжения "Вэйшаньху" траверзным способом", - сообщил ТОФ.

Всего за 15 дней совместного российско-китайского патрулирования кораблями ВМФ РФ и ВМС НОАК пройдено порядка 4 800 морских миль в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Моряки двух стран тренировались действовать в составе различных строёв, решали противолодочные задачи, а также тренировались отражать атаки средств воздушного нападения условного противника.

Задачами совместного патрулирования названо укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в АТР, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности России и КНР.

Первое совместное российско-китайское военно-морское патрулирование было проведено в 2021 году и с тех пор проводится на ежегодной основе, напомнили в пресс-службе.

НОАК ТОФ Тихоокеанский флот Китай Южно-Китайское море
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