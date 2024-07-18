ТОФ сообщил о завершении российско-китайских учений "Морское взаимодействие - 2024"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Корабли России и Китая завершили совместные военно-морские учения, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"В ходе совместных практических действий моряки двух стран отработали противолодочные действия и ведение морского боя, организацию противовоздушной обороны отряда кораблей, конвоирование судов", - сказано в сообщении.

По данным ТОФ, в ходе учений выполнено около 30 боевых упражнений, в том числе проведены совместные артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям. Помимо того, моряки России и КНР отработали задачи по спасанию на море.

От российской стороны в учениях были задействованы корветы "Громкий" и "Резкий" ТОФ, от китайской стороны - эсминец "Иньчуань", фрегаты "Дали" и "Хэншуй", а также универсальный транспорт снабжения "Вэйшаньху".

Как заявили во флоте, основная цель совместных учений - укрепление военно-морского сотрудничества между РФ и КНР, а также "поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)".

Учения "Морское взаимодействие - 2024" проходили в период с 15 по 17 июля в акватории Южно-Китайского моря.

По информации ТОФ, первые совместные военно-морские учения ВМФ РФ и ВМС КНР проведены в 2005 году в Желтом море. С 2012 года их проводят на регулярной основе в различных регионах.

Кроме того, корабли России и Китая провели совместное патрулирование в АТР. В нем были задействованы российский корвет "Совершенный", китайские эсминец "Иньчуань" и фрегат "Хэншуй", а также универсальный транспорт снабжения "Вэйшаньху".