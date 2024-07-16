Хлопок в США подешевел до минимума с 2020 года

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Цены на хлопок в США упали до минимальных уровней с октября 2020 года на фоне конкуренции среди крупнейших производителей этой культуры и перехода потребителей на более дешевые материалы.

На бирже ICE контракты на хлопок-сырец во вторник торгуются у отметки 71 цент за фунт, на прошлой неделе котировки падали ниже 69 центов за фунт, пишет Financial Times. Хлопок подешевел почти вдвое с 10-летних максимумов, зафиксированных в мае 2022 года.

Давление на цены оказывает резкий рост производства хлопка в Бразилии, которая недавно обогнала США и стала крупнейшим экспортером этой культуры в мире. Бразилия экспортировала 12,4 млн кип хлопка (1 кипа хлопка - 480 фунтов, или 217,73 кг) в 2023-2024 сельскохозяйственном году по сравнению с 11,8 млн кип у США. Австралия, занимающая третье место, поставила на мировой рынок 5,8 млн кип.

"С учетом того, что Бразилия наращивает производство, в будущем нам стоит опасаться конкуренции с их стороны", - отметила вице-президент Американского национального совета по хлопку Джоди Кэмпичи.