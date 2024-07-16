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Британский регулятор инициировал проверку соглашения Microsoft с ИИ-стартапом Inflection AI

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Британское Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) инициировало расследование сделки Microsoft Corp. с ИИ-стартапом Inflection AI.

В марте этого года компании подписали соглашение, согласно которому сооснователь Inflection Мустафа Сулейман и практически весь ее персонал перешли в новую организацию Microsoft AI в обмен на лицензионный гонорар для Inflection в размере $650 млн.

В Microsoft AI команда Inflection отвечает за создание новых ИИ-продуктов для потребителей, включая чат-бота для поисковой системы Bing.

CMA планирует проверить, не является ли это соглашение де-факто слиянием, и, если оно является таковым, не приведет ли оно к ослаблению конкуренции на любых рынках для британских товаров и услуг, говорится в сообщении регулятора.

В прошлом месяце Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) начала проверку соглашения Microsoft с Inflection AI.

Inflection появилась в 2022 году и разработала чат-бот Pi. Microsoft также выступает одним из основных инвесторов OpenAI, разработавшей другой чат-бот – ChatGPT.

Акции Microsoft теряют в цене 1,3% на торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 19%.

Великобритания Microsoft Inflection AI
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