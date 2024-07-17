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Глава МИД Бахрейна и Лавров на встрече в Нью-Йорке обсудили урегулирование кризисных ситуаций

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Бахрейна Абдель Латыфом Аз-Зайяни обменялся мнениями по ключевым темам региональной повестки дня, сообщил МИД РФ.

Встреча состоялась "на полях" открытых дебатов Совета Безопасности ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства.

"При обмене мнениями по ключевым темам региональной повестки дня основное внимание главы внешнеполитических ведомств уделили задачам урегулирования кризисных ситуаций, включая зону палестино-израильского конфликта. Подтвердили обоюдную заинтересованность в продолжении плотной внешнеполитической координации как в двустороннем формате, так и на различных международных площадках", - говорится в сообщении.

Министры также обсудили вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-бахрейнских отношений с акцентом на необходимость реализации договоренностей, достигнутых по итогам состоявшегося 22-23 мая официального визита короля Бахрейна Хамада Аль Халифы в Москву.

МИД РФ Нью-Йорк Лавров Бахрейн
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