Британец Патрик Тернер в сентябре возглавит представительство НАТО на Украине

Патрик Тернер Фото: Mohammed Dabbous/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что назначил руководителем представительства НАТО на Украине британца Патрика Тернера, ранее уже занимавшего ряд ответственных должностей в альянсе.

"Патрик Тернер приступит к работе на новом посту в Киеве в сентябре 2024 года", - говорится в заявлении Столтенберга, размещенном на сайте НАТО.

В прошлом Тернер работал помощником генсека НАТО по ряду вопросов, в частности, по оборонной политике.

В заявлении указывается, что Тернер в Киеве будет координировать усилия НАТО и передавать альянсу свои оценки и советы по ситуации на Украине.