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В Киргизии задержан племянник президента

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Племянник президента Киргизии Садыра Жапарова Улан Жапаров задержан по подозрению в нанесении материального ущерба в особо крупном размере, сообщили в среду киргизские СМИ.

По данным журналистов, задержание Улана Жапарова провели сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.

Пресс-секретарь президента Киргизии Аскат Алагозов в соцсетях сообщил, что компетентные органы предоставят официальную информацию о задержании родственника главы государства.

"Некоторые информационные сайты со ссылкой на свои источники сообщили о задержании близких президента Садыра Жапарова и заместителя председателя кабинета министров - председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева по подозрению в совершении преступлений. Компетентные органы предоставят официальную информацию об их незаконных действиях", - сообщил Алагозов.

"Высшее руководство нашей страны не покрывает тех, кто занимается незаконной деятельностью. Президент Садыр Жапаров придерживается неизменной позиции, что те, кто совершает преступные действия, должны нести ответственность в соответствии с действующим законодательством, независимо от их должности и социального статуса", - заявил Алагозов.

В 2023 году Улан Жапаров был задержан по подозрению в коррупции в таможенных органах страны. Впоследствии решением суда был отпущен под домашний арест.

Ранее в среду пресс-служба ГКНБ Киргизии сообщила, что шурин главы спецслужбы республики Камчыбека Ташиева был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Киргизия Улан Жапаров Садыр Жапаров
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