В Китае началось строительство нового энергоблока АЭС "Сюйдапу"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Строительство четвертого энергоблока началось на АЭС "Сюйдапу", расположенной в городе Хулудао провинции Ляонин на северо-востоке Китая, сообщает агентство "Синьхуа".

Установленная мощность энергоблока составляет 1,29 ГВт. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2029 год.

На энергоблоке будет использоваться реактор китайского производства третьего поколения, охлаждаемый водой под давлением.

В рамках реализации проекта, инвестиции в который составят 140 млрд юаней ($19,6 млрд), будут установлены шесть реакторов общей мощностью 7,6 ГВт. После завершения строительства АЭС "Сюйдапу" сможет вырабатывать до 54 млрд кВт.ч электроэнергии в год.

Строительство двух энергоблоков на АЭС началось в 2021 году, еще одного - в ноябре 2023 года.

Инвестором проекта является China National Nuclear Power Co., "дочка" Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC).