В Абхазии восстановили энергоснабжение после аварии на Ингурской ГЭС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Энергетики в Абхазии восстановили энергоснабжение районов республики, прерванное в четверг в первой половине дня из-за аварии на Ингурской ГЭС.

"Энергетики устранили последствия аварии, энергоснабжение городов и районов республики на всей территории республики восстановлено", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе абхазской компании "Черноморэнерго".

Ранее компания сообщила, что на Ингурской гидроэлектростанции, снабжающей республику электричеством, произошла авария, в результате которой Гульрипшский, Очамчырский, Галский районы, курортные города Гагра, Пицунда, а также часть Сухума остались без электричества.