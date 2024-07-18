Поиск

В Абхазии восстановили энергоснабжение после аварии на Ингурской ГЭС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Энергетики в Абхазии восстановили энергоснабжение районов республики, прерванное в четверг в первой половине дня из-за аварии на Ингурской ГЭС.

"Энергетики устранили последствия аварии, энергоснабжение городов и районов республики на всей территории республики восстановлено", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе абхазской компании "Черноморэнерго".

Ранее компания сообщила, что на Ингурской гидроэлектростанции, снабжающей республику электричеством, произошла авария, в результате которой Гульрипшский, Очамчырский, Галский районы, курортные города Гагра, Пицунда, а также часть Сухума остались без электричества.

Абхазия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Белоруссия вновь повысила минимальные экспортные цены на ряд молочных продуктов для РФ

Урсула фон дер Ляйен утверждена главой Еврокомиссии на второй срок

Урсула фон дер Ляйен утверждена главой Еврокомиссии на второй срок

Словакия прекратила получать по трубам нефть от "ЛУКОЙЛа" из-за запрета Украины на транзит

Словакия прекратила получать по трубам нефть от "ЛУКОЙЛа" из-за запрета Украины на транзит

Урсула фон дер Ляйен предложила построить европейский оборонный союз

Урсула фон дер Ляйен предложила построить европейский оборонный союз

МОК опубликовал окончательный список российских участников Олимпиады-2024

МОК опубликовал окончательный список российских участников Олимпиады-2024

РФ может развернуть ракеты в ядерном оснащении в ответ на размещение оружия США в ФРГ

Литва выйдет из Конвенции о запрете кассетных боеприпасов

Кремль заявил, что РФ придется принять меры в связи с новой морской стратегией Украины

Кремль заявил, что РФ придется принять меры в связи с новой морской стратегией Украины

В Южной Корее ливни нарушили работу транспорта и школ

В Южной Корее ливни нарушили работу транспорта и школ

Brent подорожала до $85,45 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });