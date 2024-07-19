Котировки золота падают более чем на 2%

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Цена золота снижается, что некоторые аналитики считают логичным откатом после того, как ранее на этой неделе она достигла исторического максимума, пишет MarketWatch.

Котировки августовских фьючерсов на золото на бирже Comex упали в ходе торгов в пятницу на 2,1% до $2405,6 за унцию.

Хотя падение золота "кажется резким, это довольно типичное поведение для рынка, который двигают, в основном, спекуляции западных инвесторов", - полагает редактор Gold Newsletter Брайен Лундин.

Сильное снижение цен началось в Шанхае, что, возможно, указывает на "беспокойство по поводу усиливающегося спада спроса на ювелирные изделия и розничные инвестиции во всем мире, особенно в Китае, который является потребителем драгметалла номер один", считает директор по исследованиям BullionVault Эдриан Эш. Однако снижение цен на золото вместе с аналогичной динамикой на рынках облигаций и акций говорит о том, что "в краткосрочной перспективе это всего лишь откат, связанный с торговлей на ожиданиях снижения ставки ФРС", добавил он.

В последние три недели золото и другие активы дорожали, поскольку западные инвесторы начали рассчитывать на то, что Федрезерв перейдет к снижению ставок уже в сентябре, сказал Лундин. "В последние дни мы наблюдали падение котировок других активов, поскольку тема разворота денежно-кредитной политики ФРС на данный момент потеряла актуальность", - отметил он.

Цены на золото завершили вторник на отметке $2467,8 за унцию, что стало рекордом на закрытие торгов. Внутридневной исторический максимум в $2488,4 за унцию был достигнут в ходе сессии в среду.