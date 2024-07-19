Байден намерен продолжить предвыборную кампанию на следующей неделе

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден выразил готовность продолжить предвыборную гонку в ближайшем будущем, сообщает Bloomberg.

"Я рассчитываю вернуться к кампании на следующей неделе", - приводит в пятницу агентство его слова.

Ранее на этой неделе Байден был вынужден уйти в изоляцию после того, как у него диагностировали заражение коронавирусом COVID-19.

Заявление Байдена о готовности продолжить предвыборную борьбу прозвучало в то время, как в Демократической партии все активнее звучат призывы к нему отказаться от участия в гонке.

Так, портал Axios сообщил, что в связи с растущим давлением со стороны партийного руководства Байдена, возможно, удастся убедить отказаться от продолжения предвыборной гонки уже к ближайшим выходным.

По данным осведомленных источников, на которые ссылается The Hill, президент, как ожидается, примет решение по поводу своего политического будущего в предстоящие дни.