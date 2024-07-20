Власти Киргизии призвали медийных персон не вносить разлад в отношения с Россией

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Бишкеке критически высказались относительно заявления медиа-менеджера Тины Канделаки, которая обвинила власти Киргизии в русофобии в связи со сносом здания музея боевой славы имени генерала Панфилова.

"Киргизская республика является суверенным государством. Принимаемые властями решения основываются на интересах киргизского народа. Высказывания публичных персон, которые могут внести разлад в отношения между Киргизией и Россией, неприемлемы и противоречат духу взаимопонимания и уважения, лежащему в основе наших отношений", - заявил в субботу глава пресс-службы президента Киргизии Дайырбек Орунбеков.

По его словам, решение о сносе здания музея было принято после тщательного анализа, подтвержденного техническим заключением. Документ фиксирует наличие следов пожара, протечек, трещин, а также несоответствие сейсмическим нормам. Дальнейшая эксплуатация здания представляла угрозу безопасности и жизни людей, реставрация здания не представляется возможной.

"Увековечивание памяти Панфиловской дивизии - это, прежде всего, дань памяти в честь наших отцов и дедов, погибших за оборону города Москвы. Мы никому не позволим спекулировать на такой деликатной и чувствительной теме, как историческая память и героический подвиг, лучших представителей киргизского, русского и других народов, родившихся в Киргизии и других государствах Центральной Азии и сражавшихся бок о бок. Киргизия - многонациональная страна, где русский язык является официальным. Русский язык и русская культура являются неотъемлемой частью нашей истории и жизни", - заявил Орунбеков.

Он также подверг критике высказывание Канделаки о русофобии в руководстве страны. "Манипуляция такой информацией, по сути, вредит двусторонним отношениям, играет на руку тем силам, которые хотят подорвать наше стратегическое партнерство и союзничество. Поэтому обвинения российской телеведущей в русофобии не просто беспочвенны, они абсурды", - заявил Орунбеков.