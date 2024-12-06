Правительство Киргизии не согласилось переименовывать села с русскими названиями

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Киргизии выступило против массового переименования сел с русскими названиями, написал в соцсети вице-премьер Эдиль Байсалов. Массовое переименование предложил депутат парламента республики Жанар Акаев.

Байсалов назвал сохранение исторической топонимики ключевым элементом национальной идентичности и многонационального наследия страны.

"Мы обязаны беречь наше историческое и культурное наследие для будущих поколений", - считает вице-премьер.

Акаев предложил изменить названия сел в Чуйской области, таких как Сосновка, Орловка, Озерное, Полтавка, Крупское.