Правительство Киргизии не согласилось переименовывать села с русскими названиями
Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Киргизии выступило против массового переименования сел с русскими названиями, написал в соцсети вице-премьер Эдиль Байсалов. Массовое переименование предложил депутат парламента республики Жанар Акаев.
Байсалов назвал сохранение исторической топонимики ключевым элементом национальной идентичности и многонационального наследия страны.
"Мы обязаны беречь наше историческое и культурное наследие для будущих поколений", - считает вице-премьер.
Акаев предложил изменить названия сел в Чуйской области, таких как Сосновка, Орловка, Озерное, Полтавка, Крупское.