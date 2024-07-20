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Алиев заявил, что у Азербайджана нет проблем в отношениях с РФ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев констатировал отсутствие проблемных вопросов в отношениях с Москвой.

"Вопросов, которые требуют решения в двусторонних отношениях с Россией, просто не существует, и причем уже достаточно давно. И в принципе даже до подписания Декларации о союзническом взаимодействии мы все вопросы урегулировали на основе взаимопонимания, взаимного уважения, учета взаимных интересов и с учетом многовековой истории отношений наших народов", - сказал он в субботу.

Президент Азербайджана также заявил, что до конца 2024 года, возможно, состоятся несколько встреч с главой российского государства Владимиром Путиным.

"За последнее время интенсивность встреч на высшем уровне возросла, и в этом есть большая потребность. У нас были встречи (с президентом РФ Владимиром Путиным - ИФ) и в Москве в апреле, и на полях мероприятия Шанхайской организации сотрудничества буквально в начале этого месяца. И, наверняка, до конца года еще будут встречи, очень много тем", - сказал Алиев.

Азербайджан Ильхам Алиев Владимир Путин
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