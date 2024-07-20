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Байден поздравил фон дер Ляйен с переизбранием и обсудил с ней Украину

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в субботу в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен поздравил ее с переизбранием на этот пост, стороны также обсудили дальнейшую поддержку Украины, сообщает Белый дом.

"Байден поговорил сегодня с фон дер Ляйен, чтобы поздравить ее с переизбранием. (...) Они также обсудили поддержку Украины и усилия по привлечению к ответственности России", - говорится в пресс-релизе Белого дома.

Отмечается, что лидеры заявили о приверженности крепким отношениям между США и ЕС и совместному решению основных проблем в мире.

Члены Европейского парламента 18 июля утвердили фон дер Ляйен на пост председателя ЕК на второй пятилетний срок.

Фон дер Ляйен руководит Еврокомиссией с 2019 года. На выборах в ЕП 6-9 июня она возглавляла список правоцентристской Европейской народной партии, набравшей наибольшее число голосов.

Джо Байден США ЕС ЕК Урсула фон дер Ляйен Украина
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