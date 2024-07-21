ЦАХАЛ сообщил о перехвате ракеты, летевшей со стороны Йемена

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Израильскими силами ПВО была перехвачена ракета, летевшая со стороны Йемена в направлении израильской территории, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем телеграм-канале.

"Некоторое время назад системой противовоздушной обороны Arrow 3 была успешно перехвачена ракета класса "земля-земля", которая приблизилась к израильской территории со стороны Йемена", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что ракета "не долетела до израильской территории". "В связи с возможностью попадания осколков" были включены сирены, предупреждающие о ракетном нападении, отмечает ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля ранее сообщила, что израильские ВВС нанесли удары по хуситам в районе порта Ходейда в Йемене. В ЦАХАЛ это назвали ответом на "сотни ударов по израильской территории за последние месяцы".

Член политсовета хуситов Мохаммед Аль-Бухаити после атаки на порт заявил о намерении усилить военные операции против Израиля.