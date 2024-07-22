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Вэнс считает, что Трамп победит любого соперника-демократа

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп победит на выборах вне зависимости от того, кто станет его соперником от демократов, заявил республиканский кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс.

"Мы с экс-президентом Трампом готовы спасти Америку. И сделаем это вне зависимости от того, кто будет кандидатом у демократов. За работу!", - написал он в соцсетях.

Байдена Вэнс назвал "худшим президентом за всю мою жизнь".

Раскритиковал он и вице-президента США Камалу Харрис, которую Байден предложил выдвинуть кандидатом в президенты от Демократической партии.

"Камала Харрис четыре года делала все то же, что и Байден (...). Она несёт ответственность за все их провалы. Она лгала по поводу когнитивных способностей Байдена, из-за чего наша страна получила президента, не способного работать", - отметил Вэнс.

Дональд Трамп Камала Харрис Джей Ди Вэнс США
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