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Два стратегических бомбардировщика ВВС США прибыли в Румынию

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Пара американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress прибыла на румынскую авиабазу Михаил Когэлничану, сообщило Командование ВВС США в Европе.

Самолеты из состава 2-го бомбардировочного крыла ВВС США, вылетевшие с авиабазы Барксдейл, штат Луизиана, прибыли в Румынию накануне.

Указывается, что "во время полета в международном воздушном пространстве и в соответствии с международным правом американские самолеты B-52 были перехвачены двумя российскими самолетами над Баренцевым морем".

При этом подчеркивается, что "американские самолеты не изменили курс из-за перехвата и продолжили свой полет по запланированному плану без происшествий, что позволило B-52 выполнить заранее запланированную миссию, которая включала интеграцию с истребителями НАТО перед посадкой на авиабазе Михаил Когэлничану".

Во время пребывания в Румынии B-52 будут интегрироваться с союзниками по НАТО и другими международными партнерами для синхронизации возможностей и обеспечения обязательств по обеспечению безопасности в зоне ответственности Европейского командования США, сообщили американские военные.

Это первый случай, когда стратегические бомбардировщики США будут выполнять полеты с территории Румынии.

B-52H Stratofortress ВВС США НАТО США Румыния
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