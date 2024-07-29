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США вывели из Европы свои стратегические бомбардировщики

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress покинули румынскую авиабазу Михаил Когэлничану, куда они были переброшены неделю назад, сообщило Командование ВВС США в Европе.

21 июля самолеты, вылетевшие с авиабазы Барксдейл, штат Луизиана, после трансатлантического перелета совершили пролет над территорией Норвегии и Финляндии перед прибытием в Румынию.

Как сообщало Минобороны РФ, российские военные поднимали в воздух истребители МиГ-29 и МиГ-31 из-за приближения американских стратегических бомбардировщиков В-52Н к госгранице России над Баренцевым морем.

По имеющимся данным, в ходе пребывания в Румынии 26 июля один из американских стратегических бомбардировщиков совершил полет на Ближний Восток в район Персидского залива.

США Румыния
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