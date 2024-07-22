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НАТО привело в состояние повышенной готовности более 500 тыс. военных

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - НАТО привело в состояние повышенной готовности более 500 тыс. военных, сообщила в интервью телекомпании CNN официальный представитель альянса Фарах Дахлалла.

"С 2014 года НАТО претерпело самую значительную трансформацию в нашей коллективной обороне за поколение", - сказала Дахлалла.

Она добавила, что альянс "внедрил самые всеобъемлющие планы обороны со времен холодной войны, и в настоящее время более 500 тыс. военнослужащих находятся в состоянии высокой готовности".

НАТО
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