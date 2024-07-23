AMC Entertainment договорилась с кредиторами о рефинансировании долга на $1,6 млрд

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Американская AMC Entertainment, крупнейший в мире оператор кинотеатров, договорилась с кредиторами о рефинансировании долга на сумму $1,6 млрд.

Серия согласованных сделок позволит AMC отодвинуть срок погашения долгов с 2026 года на 2029 и 2030 годы, говорится в пресс-релизе компании. В дальнейшем AMC сможет рефинансировать кредиты на сумму еще порядка $800 млн, отодвинув срок их погашения на 2029 год.

Главный исполнительный директор AMC Адам Арон назвал реструктуризацию долга "важной вехой" для компании.

"Это соглашение демонстрирует уверенность кредиторов компании в будущем AMC и обеспечивает компании необходимую финансовую гибкость, которая позволит ей воспользоваться ожидаемым восстановлением нашей отрасли", - отметил Арон, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Акции AMC теряют в цене 1,7% на предварительных торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась почти на 14%.