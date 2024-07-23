В Белом доме раскритиковали призывы к отставке Байдена

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден не собирается прислушиваться к призывам республиканцев, требующих его отставки, сообщила во вторник представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Я думаю, что это нелепо... Президент решил не бороться за переизбрание. Это все. Других решений он не принимал. Он хочет продолжать работать", - сказала она в эфире телеканала ABC.

Жан-Пьер добавила, что президенту предстоит еще много работы в Белом доме, и он это прекрасно понимает.

Ранее несколько республиканцев, в том числе спикер Палаты представителей Майк Джонсон и кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс призвали Байдена уйти в отставку. Бывший президент США Дональд Трамп, со своей стороны, заявлял, что Байден не способен ни проводить предвыборную кампанию, ни руководить страной.

Байден в воскресенье объявил, что выходит из президентской гонки, но продолжит выполнять свои обязанности до конца нынешнего срока. В среду он выступит с заявлением, в котором объяснит свое решение.