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Спикер Палаты представителей США призвал Байдена уйти в отставку

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призывает объявившего о выходе из президентской гонки президента США Джо Байдена уйти в отставку с поста главы государства.

"Если Джо Байден не подходит для того, чтобы баллотироваться в президенты, он не подходит и для того, чтобы быть президентом. Он должен уйти в отставку немедленно", - написал республиканец Джонсон в социальных сетях.

Он также предположил, что Демократическая партия "заставила" Байдена выйти из гонки, "обесценив голоса более 14 млн американцев", которые проголосовали за него на демократических праймериз.

Джонсон отметил, что вице-президент Камала Харрис, которую Байден предложил в качестве нового кандидата, не лучше, так как "тоже несёт ответственность за серию катастрофических политических просчетов администрации Байдена".

В воскресенье Байден объявил о намерении выйти из борьбы за пост президента США и предложил Харрис в качестве нового кандидата от Демократической партии.

Джо Байден Камала Харрис США Конгресс Майк Джонсон
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