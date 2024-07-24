Госсекретарь США отправляется в турне по Индо-Тихоокеанскому региону

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду отправляется в поездку по Индо-Тихоокеанскому региону, которая станет для него 18-й на посту главы внешнеполитического ведомства США, сообщил госдеп.

В период с 24 июля по 3 августа он посетит Вьетнам, Лаос, Японию, Филиппины, Сингапур и Монголию.

Согласно сообщению госдепа, госсекретарь в ходе поездки "подтвердит важность работы, которую США проводят вместе с союзниками и партнерами в регионе для продвижения безопасности и процветания".

Кроме того, Блинкен, как ожидается, во время азиатского турне подчеркнет приверженность США "усилению и расширению отношений (со странами региона) до беспрецедентного уровня".

Во Вьетнаме он посетит церемонию прощания со скончавшимся генсеком ЦК Коммунистической партии Нгуеном Фу Чонгом. Затем проведет переговоры в Ханое о стратегическом партнерстве.

После этого, Блинкен направится в Лаос на министерскую встречу АСЕАН-США, где, среди прочего, обсудит экономическое сотрудничество, борьбу с изменением климата и ситуацию на Украине.

Затем госсекретарь США посетит Японию, где вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином состоятся переговоры с японскими коллегами. В Токио также пройдет заседание глав МИД в рамках "Четырехстороннего диалога по безопасности" (QUAD), в который входят Австралия, Индия, США и Япония.

На Филиппинах Блинкен и Остин обсудят "пути усиления координации в отношении общих вызовов".

В Сингапуре госсекретарь США на переговорах с руководством страны также сосредоточится на двухсторонних отношениях.

В Монголии, согласно информации госдепа, Блинкен обсудит, как две страны могут "усилить демократические институты, отстаивать фундаментальные свободы, усиливать безопасность и национальный суверенитет, расширять экономическое взаимодействие и связи между народами".