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В Палате представителей США потребовали импичмента Харрис и отставки Байдена

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Член Палаты представителей США республиканец Энди Оглс во вторник внес на рассмотрение резолюцию об импичменте вице-президента Камалы Харрис.

"Камала Деви Харрис сознательно ввела в заблуждение народ Соединенных Штатов и Конгресс Соединенных Штатов, главным образом для того, чтобы скрыть физическое и когнитивное благополучие президента Соединенных Штатов Джо Байдена", - говорится в резолюции.

Харрис также обвиняется в некомпетентности при исполнении своих обязанностей и отказе соблюдать существующие иммиграционные законы.

"При всем этом Камала Деви Харрис умышленно и систематически отказывалась соблюдать иммиграционные законы, не контролировала границу в ущерб национальной безопасности, ставила под угрозу общественную безопасность и нарушала верховенство закона, что нанесло явный ущерб народу Соединенных Штатов", - отмечается в документе.

Кроме того, Оглс призывает Харрис применить 25-ю поправку против Байдена, сославшись на его состояние здоровья, что сделало бы ее исполняющей обязанности президента.

Первоначально резолюция должна быть утверждена в палате представителей, после чего должна быть передана на рассмотрение в сенат.

Палата представителей США Республиканская партия Энди Оглс Камала Харрис Джо Байден
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