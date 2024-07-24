Республиканцев призвали воздержаться от критики Харрис по расовому и половому признаку

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Лидеры республиканцев в палате представителей призвали законодателей сосредоточиться на критике деятельности вице-президента США Камалы Харрис без учета ее расы и пола, сообщила Politico.

По ее данным, глава предвыборного штаба Республиканской партии Ричард Хадсон на заседании за закрытыми дверями выступил "с предупреждением" на эту тему, поскольку ряд конгрессменов допустили оскорбительные высказывания по этому поводу.

"Речь не должна идти о личностях. Речь должна идти о политике. И у нас есть данные для сравнения", - сказал изданию спикер палаты представителей Майк Джонсон.

Он заявил, что Харрис придется ответить за действия президента Джо Байдена.

"Это не имеет никакого отношения к расовой принадлежности. Это касается компетентности человека, баллотирующегося на пост президента", - сказал Джонсон, добавив, что это также касается способности кандидатов и его идей о том, как решить проблемы Америки.

Он отметил: "Я думаю, что в этом сравнении мы одержим убедительную победу".

Спикера поддержал член палаты представителей Дасти Джонсон, который сказал, что республиканцы "должны вести эту кампанию, основываясь на том факте, что она не очень хорошо справилась с работой".

В то же время, член палаты представителей республиканец Энди Оглс внес на рассмотрение проект резолюцию об импичменте вице-президента Харрис.

"Камала Харрис сознательно ввела в заблуждение народ Соединенных Штатов и Конгресс Соединенных Штатов, главным образом для того, чтобы скрыть факты о физическом и когнитивном состоянии президента Соединенных Штатов Джо Байдена", - говорится в тексте документа.

Харрис также обвиняется в некомпетентности при исполнении своих обязанностей и отказе соблюдать существующие иммиграционные законы.