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США нанесли удары по ракетным пусковым установкам йеменских хуситов

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - За последние 24 часа американские вооруженные силы уничтожили три ракетные пусковые установки хуситов на территории Йемена, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

"Было установлено, что это оружие представляет непосредственную угрозу для сил США, коалиции и торговых судов в регионе", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что эти действия были предприняты для защиты свободы судоходства и повышения безопасности в международных водах.

Хроника 17 декабря 2023 года – 24 июля 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
США Йемен хуситы
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