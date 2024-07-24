Казахстанцам могут запретить тратить пенсионные накопления на зубные протезы

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Минздрав Казахстана подготовил изменения в правила использования единовременных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), по которым граждане не смогут протезировать зубы за счет пенсионных накоплений, но смогут потратить деньги на лечение детей.

Проект опубликован для публичного обсуждения. Минздрав предлагает приостановить с 10 августа 2024 года до 1 февраля 2025 года действие пункта, который предусматривает выделение пенсионных средств на стоматологические услуги, оказываемые в медицинских организациях, расположенных на территории Казахстана для протезирования зубов и имплантации.

"Допускается использование единовременных пенсионных выплат получателем на лечение своего ребенка", - сказано в проекте документа.

В январе 2021 года президент Казахстана подписал закон, который разрешил казахстанцам использовать часть пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, оплату лечения или передачу средств в управление частным финансовым компаниям.